Житель Башкирии, который не уплатил штраф, лишился грузовика

Житель Башкирии, который не уплатил штраф, лишился своего грузовика. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по РБ.

Мужчина нарушил ПДД, за что его привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. Сотрудники ФССП арестовали его счета и ограничили выезд за границу.

Судебным приставам удалось разыскать грузовик Freightliner нарушителя. Транспортное средство арестовали. Неплательщика предупредили о том, что, если штраф не будет уплачен, его грузовик будет продан в счет погашения долга.