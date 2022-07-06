В Башкирии в День семьи в брак вступят более 300 пар

В республике праздник активно отмечается в Бирске. В этом году в 15:00 празднование семейного дня любви начнётся на площади у Свято-Троицкого кафедрального собора, куда будут привезены мощи святых Петра и Февронии. В программе мероприятия запланированы семейные номера от местных артистов эстрады, а также выступление звездной российской пары — Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина.