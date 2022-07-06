В Уфе приостановят движение троллейбусов

В северной части Уфы будет приостановлено движение троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы.

С 6 по 9 июля на участке от улицы Интернациональной до путепровода «Гастелло» будет частично ограничено движение транспорта, а движение троллейбусов будет приостановлено совсем.

Такая мера связана с ремонтом дорожного покрытия. Сейчас подрядчик приступает к подготовке основания и устройству нового асфальта.