В Уфе приостановят движение троллейбусов

В северной части Уфы будет приостановлено движение троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы.

Фото №1 - В Уфе приостановят движение троллейбусов

С 6 по 9 июля на участке от улицы Интернациональной до путепровода «Гастелло» будет частично ограничено движение транспорта, а движение троллейбусов будет приостановлено совсем.

Такая мера связана с ремонтом дорожного покрытия. Сейчас подрядчик приступает к подготовке основания и устройству нового асфальта.

Городские службы приносят извинения жителям и гостям столицы за доставленные временные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения.

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