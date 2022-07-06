Места, доступные людям с инвалидностью, в Уфе можно увидеть на Яндекс.Картах

В Яндекс.Картах появится новый необходимы раздел. Теперь на картах можно будет увидеть места, которые доступны людям с инвалидностью.
На картах можно проверить, оборудовано ли помещение пандусом, имеется ли специализированный туалет для людей с ограниченными возможностями здоровья. Карты будут доступны и в Уфе.
Создавать инструмент помогала Яна Кучина — журналистка, редактор портала «Такие дела» и человек с ДЦП. Она консультировала команду Карт вместе с активистом Иваном Бакаидовым.
Чтобы добавить данные, нужно открыть карточку организации, нажать «Исправить неточность» и выбрать раздел «Доступность». В нём перечислены атрибуты доступности: кнопка вызова персонала, лифт, пандус, автоматическая дверь и так далее. Остаётся лишь отметить, что из этого есть в организации. Работать с инструментом можно как в веб-версии, так и в приложении Карт.
Отмечать данные о доступности также могут владельцы организаций — через Яндекс.Бизнес. Кроме того, Яндекс собирает информацию самостоятельно. За это отвечают «полевые пешеходы». Они регулярно обходят улицы крупных городов и фиксируют данные о местах, которые встречаются им на пути. С начала года «полевые пешеходы» добавили на Карты данные о доступности более чем 400 тысяч организаций в 73 городах. Доступные места можно выбирать с помощью фильтров — к примеру, отыскать кафе, в которое получится заехать на коляске и в котором есть туалет для маломобильных людей.