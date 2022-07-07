Мэр Уфы вошел в число лидеров медиарейтинга глав столиц ПФО

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев по итогам июня текущего года вошел в число лидеров глав столиц субъектов ПФО. Он расположился на втором месте.
Рейтинг составили специалисты исследовательской компании «Медиалогия». По данным исследователей, медиаиндекс мэра Уфы в июне составил 10 311.
Лидирующую позицию занял глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев с медиаиндексом 18 899,3. Тройку лидеров замкнул мэр Казани – председатель гордумы Ильсур Метшин - 9 497,9.
Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 77 тысяч источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ. В медиарейтинг вошли 28 действующих глав столиц и глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа.
Фото: Администрация Уфы.