6 городов Башкирии стали победителями конкурса проектов создания комфортной городской среды

«Стержень города», «Шкала времени», «Улица Мастеров», «Соляная пристань» и «Раскрывая горизонты». 6 городов республики стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Порядка 400 миллионов рублей на благоустройство нашей республики выделено из федерального бюджета. Работы уже ведутся. Какие секреты таят в себе проекты и когда будут сданы готовые объекты?

Хотя солнце уже в зените, но жарко пока не отдыхающим. Стерлитамакская набережная заполнена строителями. Работы в самом разгаре. Городской пляж уже давно требовал тотального обновления. Шанс на новую жизнь дала победа во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах с проектом «Соляная пристань».

Уже в октябре этого года место, с которого началась история города, возродится в новом обличие, но сквозь все обновления новая пристань привнесёт с собой и атмосферу купеческого прошлого. Плавучая понтонная пристань-беседка, оригинальная навигация, лестница-амфитеатр, детская площадка-баржа, белый мраморный щебень на холмах набережной как отсылка к шиханам.

Исторический момент, когда Стерлитамаку дали возможность добывать соль и поставлять ее к императорскому двору. Это купеческие времена, которые Стерлитамак вспомнил и начал возрождать историю. Николай Ельников, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

А вот Бирск берёт победу в конкурсе уже второй год подряд. В этом году там появится «Улица Мастеров». Территория соединит любимые жителями локации. Работы уже ведутся. К имеющимся историческим объектам – каланче, арке и Краеведческому музею – присоединится Музей наличников, беседка для лекций и старинный пожарный насос. А на территории третьей школы появится детская метеостанция, дождевой сад, амфитеатр со сценой и новые трассы, в том числе для баггов и мотоциклов.

А вот в Кумертау появится «Шкала времени». Аллею от Дворца культуры угольщиков до стелы «Вертолёт Ка-26» разобьют на периоды в истории города. Новая улица Ленина будет знакомить прохожих с историей города с помощью малых форм и муралов на торцах домов. А улице Карла Маркса вернут её зелёный облик. И всё старое заиграет по-новому.

Не отстают и другие города. Работы ведутся в Туймазах, в Белебее и даже в самом закрытом городе республики – в Межгорье. А самое важное, что всё это стало возможным благодаря самим жителям населённых пунктов.