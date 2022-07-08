В Башкирии к концу года все представители власти заведут соцсети

Есть распоряжение Главы Башкортостана № РГ-273, которое обязывает не менее четырех раз в неделю публиковать оригинальные посты. Это позволяет системно подходить к работе, что крайне важно и нужно. Первая задача — информировать, вторая — давать обратную связь. Работать с жалобами, обращениями и на опережение. Там, где жители, там должна быть власть.

Елена Прочаковская, начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям