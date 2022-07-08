В Башкирии к концу года все представители власти заведут соцсети

Госдума РФ приняла закон, который обязывает все органы власти вести свои страницы в социальных сетях. Он вступит в силу 1 декабря 2022 года. Об этом рассказали в ЦУР РБ.
На своих аккаунтах администрации муниципалитетов, ведомства, министерства, а также другие госструктуры будут размещать полезную и актуальную информацию для жителей.
В ЦУРе отметили, что на данный момент в соцсетях присутствует 417 аккаунтов глав и районных администраций региона с суммарным числом подписчиков 1 209 242. Министерства представлены в интернете 191 страницей — на них подписано 243 677 пользователей.
Согласно данным АНО «Диалог», в социальных сетях появится еще 150 тысяч аккаунтов учреждений — официальные страницы домов культуры, детских садов, больниц и школ.
Фото: ЦУР РБ.