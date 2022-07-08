В Башкирии к концу года все представители власти заведут соцсети

Госдума РФ приняла закон, который обязывает все органы власти вести свои страницы в социальных сетях. Он вступит в силу 1 декабря 2022 года. Об этом рассказали в ЦУР РБ.

Фото №1 - В Башкирии к концу года все представители власти заведут соцсети

На своих аккаунтах администрации муниципалитетов, ведомства, министерства, а также другие госструктуры будут размещать полезную и актуальную информацию для жителей.

Есть распоряжение Главы Башкортостана № РГ-273, которое обязывает не менее четырех раз в неделю публиковать оригинальные посты. Это позволяет системно подходить к работе, что крайне важно и нужно. Первая задача — информировать, вторая — давать обратную связь. Работать с жалобами, обращениями и на опережение. Там, где жители, там должна быть власть.

Елена Прочаковская, начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям

В ЦУРе отметили, что на данный момент в соцсетях присутствует 417 аккаунтов глав и районных администраций региона с суммарным числом подписчиков 1 209 242. Министерства представлены в интернете 191 страницей — на них подписано 243 677 пользователей.

У Главы Башкортостана — 293 тысячи подписчиков во "ВКонтакте", 34 тысячи — в "Одноклассниках", 23,7 тысячи — в Телеграм. Только за неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года охват постов Радия Хабирова составил 1 237 680 человек.

ЦУР РБ

Согласно данным АНО «Диалог», в социальных сетях появится еще 150 тысяч аккаунтов учреждений — официальные страницы домов культуры, детских садов, больниц и школ.

Фото: ЦУР РБ.

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