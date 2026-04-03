Башкирию представили на Международном экономическом форуме в Абхазии

Башкортостан представили на Международном экономическом форуме в Абхазии. Экспозицию продемонстрировали первому заместителю руководителя Администрации Президента России Сергею Кириенко и Президенту Абхазии Бадру Гунба. По поручению Главы Башкортостана, делегацией руководит Андрей Назаров – премьер-министр правительства республики.

За два дня работы форума ожидаются новые соглашения в сферах туризма, торговли, культуры и креативных индустрий. Абхазию и Башкортостан связывает многолетняя дружба, которая реализуется в современных проектах. К примеру, при реконструкции набережной Диоскуров используются материалы, произведённые в республике. Ещё один проект – «Башкирско-абхазское долголетие».