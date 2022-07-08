В Башкирии сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за получение взяток

По версии следствия, обвиняемый с июня 2020 по январь 2022 года передавал индивидуальному предпринимателю, занимающемуся эвакуацией транспортных средств, полученные в ходе служебной деятельности данные о лицах, нуждающихся в данной услуге с мест дорожно-транспортных происшествий.

пресс-служба прокуратуры Стерлитамакского района