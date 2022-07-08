В Башкирии сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за получение взяток
В Башкирии инспектора ГИБДД будут судить за взяточничество. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Стерлитамакского района, рассказали в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, обвиняемый с июня 2020 по январь 2022 года передавал индивидуальному предпринимателю, занимающемуся эвакуацией транспортных средств, полученные в ходе служебной деятельности данные о лицах, нуждающихся в данной услуге с мест дорожно-транспортных происшествий.
пресс-служба прокуратуры Стерлитамакского района
За предоставление информации полицейский получил 21,5 тысячи рублей.
Свою вину сотрудник ГИБДД признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.