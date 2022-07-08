В Уфе назначили главу администрации Орджоникидзевского района

Назначили главу администрации Орджоникидзевского района Уфы. Им стал Альберт Маликов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Альберт Маликов родился в 1972 году в Уфе. Он окончил УГАТУ по специальности «Машины и технология литейного производства», а также БАГСУ по специальности «Государственное и муниципальное управление».