В Уфе назначили главу администрации Орджоникидзевского района

Назначили главу администрации Орджоникидзевского района Уфы. Им стал Альберт Маликов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Альберт Маликов родился в 1972 году в Уфе. Он окончил УГАТУ по специальности «Машины и технология литейного производства», а также БАГСУ по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Ранее Альберт Маликов работал в министерстве экономики и антимонопольной политики, в агентстве по территориальному развитию РБ. С 2014 по 2022 годы занимал должность в управлении Главы Башкортостана по взаимодействию с муниципальными образованиями.
Фото: Мэрия Уфы.