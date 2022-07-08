В Башкирии в День семьи, любви и верности зарегистрировано рекордное количество браков

Сегодня в России День семьи, любви и верности. В этом году указом президента праздник стали отмечать официально. Сегодня, 8 июля, в республике было зарегистрировано рекордное количество браков – более 350.
Семейный праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии – русская православная церковь считает их покровителями брака. Молодожены выбирают именно эту дату, чтобы их союз был прочным.
Ковидных ограничений при регистрации брака теперь нет. И молодожены могут пригласить на торжественную часть церемонии всех гостей.