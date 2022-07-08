В Башкирии в День семьи, любви и верности зарегистрировано рекордное количество браков

Сегодня в России День семьи, любви и верности. В этом году указом президента праздник стали отмечать официально. Сегодня, 8 июля, в республике было зарегистрировано рекордное количество браков – более 350.

Семейный праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии – русская православная церковь считает их покровителями брака. Молодожены выбирают именно эту дату, чтобы их союз был прочным.

Мы эту дату выбирали еще за год. Да, мы еще год назад подали. Чтобы вдвойне укрепить. Арсен и Дилара Захаровы

Ковидных ограничений при регистрации брака теперь нет. И молодожены могут пригласить на торжественную часть церемонии всех гостей.