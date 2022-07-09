В День семьи, любви и верности в Башкирии сыграли свадьбу двое полицейских

Когда делал предложение, очень сильно волновался, но старался не показывать этого. Ещё в первый день нашего знакомства я для себя решил, что она будет моей супругой. Я сделаю все возможное, чтобы она улыбалась и была счастливой, ведь у нее лучшая в мире улыбка.

Александр Сапожников, участковый уполномоченный полиции