В День семьи, любви и верности в Башкирии сыграли свадьбу двое полицейских

В Ишимбае двое молодых полицейских – участковый уполномоченный полиции Александр Сапожников и полицейский патрульно-постовой службы Эльдана Иксанова – сыграли свадьбу в День семьи, любви и верности. А история новой пары началась в 2021 году.
Тогда Александр уже работал участковым, а Эльдана приехала на стажировку после завершения обучения. Как признается сам Александр Сапожников, с первой же встречи он решил, что Эльдана станет его супругой. Она также отметила, что сразу обратила внимание на коллегу.
Вскоре завязались отношения, и, впервые сохранив номер телефона Эльданы, Александр записал ее как «моя будущая жена», рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. Зимой, 21 декабря, участковый решился и сделал предложение руки и сердца, встретив Эльдану в сквере с цветами.
И 8 июля пара сыграла свадьбу. После официальной части молодожены возложили цветы в сквере к арт-объекту в форме сердца.
Фото: пресс-служба МВД по РБ