В Уфе организовали спецплощадки для жертвоприношений на Курбан-байрам

В Уфе на праздник Курбан-байрам были организованы специальные площадки для жертвоприношений. Заклание баранов осуществляют на территории поселка Зинино и рядом с Северным автовокзалом.

Баранов привозят фермеры. Все животные обеспечены необходимыми сопроводительными документами. Проверку проводят ветеринары, которые работают на местах. Без их разрешения забой проводиться не может. За саму услугу покупатель не платит, всё обеспечивает муниципалитет.

Совершить заклание можно и в последующие дни праздника. Религия предписывает: мясо жертвенных животных нужно не только оставить себе, но и раздать родственникам, соседям и нуждающимся. На площадках каждый мог выбрать то или иное животное.