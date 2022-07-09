В Уфе организовали спецплощадки для жертвоприношений на Курбан-байрам

В Уфе на праздник Курбан-байрам были организованы специальные площадки для жертвоприношений. Заклание баранов осуществляют на территории поселка Зинино и рядом с Северным автовокзалом.

Баранов привозят фермеры. Все животные обеспечены необходимыми сопроводительными документами. Проверку проводят ветеринары, которые работают на местах. Без их разрешения забой проводиться не может. За саму услугу покупатель не платит, всё обеспечивает муниципалитет.

Фото №1 - В Уфе организовали спецплощадки для жертвоприношений на Курбан-байрам

Совершить заклание можно и в последующие дни праздника. Религия предписывает: мясо жертвенных животных нужно не только оставить себе, но и раздать родственникам, соседям и нуждающимся. На площадках каждый мог выбрать то или иное животное.

Мясо можно отдать здесь в благотворительные фонды. Нет толкучки, все аккуратно. Благодаря ветеринарной станции мы смогли организовать такие площадки.

Айнур Биргалин, председатель-муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии