Стало известно, как 11 июля будут работать в Башкирии больницы и поликлиники

Стало известно, как 11 июля будут работать больницы и поликлиники Башкирии. Изменение графика работы связано с празднованием Курбан-байрама. Его опубликовал Минздрав РБ.

Работа медучреждений амбулаторно-поликлинического профиля, а также вакцинация от COVID-19 11 июля будет осуществляться графику субботы - с 8 до 17 часов.