Стало известно, как 11 июля будут работать в Башкирии больницы и поликлиники

Стало известно, как 11 июля будут работать больницы и поликлиники Башкирии. Изменение графика работы связано с празднованием Курбан-байрама. Его опубликовал Минздрав РБ.
Работа медучреждений амбулаторно-поликлинического профиля, а также вакцинация от COVID-19 11 июля будет осуществляться графику субботы - с 8 до 17 часов.
Бригады скорой помощи, дежурных служб и травмпунктов и будут работать в усиленном режиме. В больницах предусмотрено создание запаса лекарств, резервных коек, а также оказание своевременной плановой и экстренной и помощи.