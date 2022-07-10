В Башкирии осудили мужчину, который пытался подкупить сотрудников пункта весового контроля
В Баймакском районе Башкирии мужчина пытался подкупить сотрудников пункта весового контроля. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Сибая.
Подсудимый в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года, желая избежать административной ответственности за превышение допустимой массы грузовых транспортных средств, передавал вознаграждение в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей сотруднику ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения» за беспрепятственный проезд через стационарный пункт весового контроля автомобилей без взвешивания.
пресс-служба прокуратуры Сибая
Общая сумма взяток составила 53 тысячи рублей. Свою вину подсудимый отрицать не стал. Его приговорили к трем годам условного лишения свободы.
В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении взяткополучателя.