В Башкирии осудили мужчину, который пытался подкупить сотрудников пункта весового контроля

Подсудимый в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года, желая избежать административной ответственности за превышение допустимой массы грузовых транспортных средств, передавал вознаграждение в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей сотруднику ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения» за беспрепятственный проезд через стационарный пункт весового контроля автомобилей без взвешивания.

пресс-служба прокуратуры Сибая