Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как хобби может перерасти в бизнес

Желаю Александру и всем инициативным людям успехов и напоминаю, что если у вас есть желание начать свое дело, обязательно нужно двигаться. Первый шаг – звоните в районную администрацию и записывайтесь на «Предпринимательский час». Там вас ждут главы районов и бизнес-шерифы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии