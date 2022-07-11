Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как хобби может перерасти в бизнес

Сегодня, 11 июля, Глава Башкортостана Радий Хабиров в своих соцсетях опубликовал пост, в котором поделился, как хобби столяра Александра Бекетова переросло в любимое дело.

Фото №1 - Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как хобби может перерасти в бизнес

Руководитель региона рассказал, что в феврале текущего года в ходе «предпринимательского часа» Александр Бекетов представил проект по производству развивающих конструкторов из дерева для детей - «Я сам смогу». Власти оказали ему поддержку по приобретению дополнительного оборудования и оформлению необходимых документов.

Александр Бекетов открыл детскую столярную школу «Бобер» в селе Новобелокатай и учит делать игрушки своими руками.

Желаю Александру и всем инициативным людям успехов и напоминаю, что если у вас есть желание начать свое дело, обязательно нужно двигаться. Первый шаг – звоните в районную администрацию и записывайтесь на «Предпринимательский час». Там вас ждут главы районов и бизнес-шерифы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: Соцсети Радия Хабирова.

Отбор граждан на заключение договора о целевом обучении по направлению «Журналистика»
Пенальти