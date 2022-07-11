Жительница Башкирии развивает этнотуризм на селе

Турбаза вместо дачи. Жительница Бурзянского района развивает этнотуризм на селе. В деревне Ишдавлетово, недалеко от райцентра, женщина вместе с супругом построили гостевые дома, оформленные в национальном стиле. Расположены они у берега Белой, в месте, которое очень популярно у отдыхающих.

В летний сезон место особенно востребовано у любителей речных сплавов. Как говорят предприниматели, идея для развития туристического бизнеса у них возникла спонтанно. Причем на решение отчасти повлияла наступившая пандемия, из-за которой существенно вырос спрос на внутренний туризм.

Начинали для себя, для своей семьи строить, потом в 2020-м году как пандемия началась, туристов стало много, стали много спрашивать. Сначала один домик построили с верандой, чтобы человек 20 могли сидеть, потом построили баню, в 2021 году столовую построили. Владимир Григорьев, предприниматель

В прошлом году супруги получили республиканский грант на сумму полмиллиона рублей. Деньги они вложили в обустройство территории. На эти средства предприниматели провели на участке водоснабжение через скважину, достроили второй этнодом и организовали безопасный спуск к реке. В планах – развиваться и дальше.