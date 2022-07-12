В Уфе прошел праздник «Семейное счастье»

Большой праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, прошёл в Уфе. Фестиваль «Семейное счастье» собрал гостей на площади перед Русским драмтеатром. В программе – выступление трансформеров, шоу «Тотальная заморозка» и выставка творческих мастерских.
Счастливые пары, детский смех, игры и праздничная атмосфера. В Уфе прошел фестиваль «Семейное счастье». На одной из площадок супруги могли вновь пройти церемонию регистрации брака. Правда, в шуточной форме.
По статистике в прошлом году в республике на 100 браков пришёлся 71 развод. Такая же ситуация в целом по стране. По словам специалистов, молодые люди, вступая в брак, не готовы к серьезным отношениям, потому что сами выросли в семьях с дефицитом любви и взаимопонимания.
Фестиваль проводится силами волонтеров. В программе – концерт с участием творческих коллективов, ярмарка поделок и поздравление молодоженов.
Также на площадке был организован кулинарный поединок «Папа может всё!» Участники должны были представить на конкурсе блюдо, приготовленное всей семьей.
Организаторами выступил совет матерей «Материнское сердце». Мероприятие в республике проходит в седьмой раз. Основная цель – помочь семьям отвлечься от бытовых проблем и показать свои таланты.
В поддержку традиционных ценностей семьи и брака в Уфе организовали фестиваль «Семейное счастье». Участниками стали многодетные семьи из районов республики и семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.