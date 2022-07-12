В Уфе прошел праздник «Семейное счастье»

Большой праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, прошёл в Уфе. Фестиваль «Семейное счастье» собрал гостей на площади перед Русским драмтеатром. В программе – выступление трансформеров, шоу «Тотальная заморозка» и выставка творческих мастерских.

Счастливые пары, детский смех, игры и праздничная атмосфера. В Уфе прошел фестиваль «Семейное счастье». На одной из площадок супруги могли вновь пройти церемонию регистрации брака. Правда, в шуточной форме.

– Терпение – самое главное. Перетерпеть, а потом само будет. Стараться слушать друг друга. – Да, если вы будете друг друга слушать, то всё будет хорошо.

Дилара и Радмир Даяновы
Фото №1 - В Уфе прошел праздник «Семейное счастье»

По статистике в прошлом году в республике на 100 браков пришёлся 71 развод. Такая же ситуация в целом по стране. По словам специалистов, молодые люди, вступая в брак, не готовы к серьезным отношениям, потому что сами выросли в семьях с дефицитом любви и взаимопонимания.

Люди не могут расширить свое сердце, чтобы впустить полностью другого человека в свою жизнь. Из-за того, что сами выросли не совсем в хороших семьях. Т.е. люди не научились по-настоящему любить. Потом они сами с таким недостатком любви создают семью, думая, что вот в семье я от своего супруга буду получать любовь, но не с таким отношением, что я хочу отдавать любовь, я хочу вкладываться, я хочу сделать человека счастливым.

Ильсияр Павлова, руководитель Федерации семей за единство и мир во всём мире Республики Башкортостан

Фестиваль проводится силами волонтеров. В программе – концерт с участием творческих коллективов, ярмарка поделок и поздравление молодоженов.

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Все это делается людьми за свой счёт. В этот праздник души мы хотим передать, что семья – это основа всего. И очень важно для нас – это поддержка наших близких и когда мы поддерживаем своих близких.

Рустем Шайахметов, председатель содружества многодетных семей Башкортостана

Также на площадке был организован кулинарный поединок «Папа может всё!» Участники должны были представить на конкурсе блюдо, приготовленное всей семьей.

Мы приехали из Учалинского района. В этом мероприятии участвуем второй раз. Мы приготовили торт и блины с сыром и с курицей.

Рамиля Аглиуллина

Организаторами выступил совет матерей «Материнское сердце». Мероприятие в республике проходит в седьмой раз. Основная цель – помочь семьям отвлечься от бытовых проблем и показать свои таланты.

Это очень важно, чтобы наши папы, наши семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, знали, что они не одни в этом мире, что у них есть поддержка, что они нужны.

Гульшат Ибрагимова, председатель совета матерей «Материнское сердце» Республики Башкортостан

В  поддержку традиционных ценностей семьи и брака в Уфе организовали фестиваль «Семейное счастье». Участниками стали многодетные семьи из районов республики и семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

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