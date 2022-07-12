В Уфе прошел праздник «Семейное счастье»

Люди не могут расширить свое сердце, чтобы впустить полностью другого человека в свою жизнь. Из-за того, что сами выросли не совсем в хороших семьях. Т.е. люди не научились по-настоящему любить. Потом они сами с таким недостатком любви создают семью, думая, что вот в семье я от своего супруга буду получать любовь, но не с таким отношением, что я хочу отдавать любовь, я хочу вкладываться, я хочу сделать человека счастливым.

Ильсияр Павлова, руководитель Федерации семей за единство и мир во всём мире Республики Башкортостан