Стартовал прием заявок на гранты Главы Башкирии в сфере молодежной политики

Социальные проекты некоммерческих организаций могут получить поддержку до 2 млн рублей. Общий бюджет конкурса составляет 20 млн рублей.

Продолжительность реализации проектов должна быть не более года. Заявки на участие в конкурсе принимают на сайте грантыглавы102.рф.

Проекты довольно разноплановые: патриотические, создание арт-пространств, ивент-менеджмент, профилактика девиантного поведения и так далее. Каждый может найти свое направление и заявиться со своими проектом, который бы предлагал лучшее решение той проблемы, которую участники ставят перед собой.

Люция Сайфуллина, генеральный директор Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан
Фото №1 - Стартовал прием заявок на гранты Главы Башкирии в сфере молодежной политики
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