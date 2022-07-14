Стартовал прием заявок на гранты Главы Башкирии в сфере молодежной политики
Социальные
проекты некоммерческих организаций могут получить поддержку до 2 млн рублей.
Общий бюджет конкурса составляет 20 млн рублей.
Продолжительность
реализации проектов должна быть не более года. Заявки на участие в конкурсе
принимают на сайте грантыглавы102.рф.
Проекты довольно
разноплановые: патриотические, создание арт-пространств, ивент-менеджмент,
профилактика девиантного поведения и так далее. Каждый может найти свое
направление и заявиться со своими проектом, который бы предлагал лучшее решение
той проблемы, которую участники ставят перед собой.
Люция Сайфуллина, генеральный директор Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан