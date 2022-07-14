Стартовал прием заявок на гранты Главы Башкирии в сфере молодежной политики

Проекты довольно разноплановые: патриотические, создание арт-пространств, ивент-менеджмент, профилактика девиантного поведения и так далее. Каждый может найти свое направление и заявиться со своими проектом, который бы предлагал лучшее решение той проблемы, которую участники ставят перед собой.

Люция Сайфуллина, генеральный директор Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан