Стало известно, какие продукты в Башкирии за неделю выросли в цене

Стало известно, что за последнюю неделю сильнее всего выросли в цене сосиски и сардельки (3%). Теперь килограмм этого продукта в среднем можно приобрести за 415,5 рублей. Также ощутимо выросли в цене огурцы (2,8%), и репчатый лук (2,7%).