Стало известно, какие продукты в Башкирии за неделю выросли в цене

Специалисты Башстата продолжают мониторить цены на социально значимые продукты в магазинах республики.
Стало известно, что за последнюю неделю сильнее всего выросли в цене сосиски и сардельки (3%). Теперь килограмм этого продукта в среднем можно приобрести за 415,5 рублей. Также ощутимо выросли в цене огурцы (2,8%), и репчатый лук (2,7%).
Снизились цены за неделю на такие продукты, как свежая капуста (14,7%), картошка (8,4%), морковь (7,1%), помидоры (5,8%), яблоки (3,5%), макароны (3,4%), свекла (3%), шоколадные конфеты и вермишель (2,8%), а также бананы (2,6%).