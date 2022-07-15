Радий Хабиров поставил задачу сделать Уфу «столицей парков России»

Сделать Уфу «столицей парков России» – такую задачу поставил руководитель региона перед республиканскими властями на ближайшие годы. Первые шаги уже сделаны: новые скверы и парки с самым богатым функционалом становятся точками притяжения в разных районах города.
Современные общественные пространства помогают преобразить столицу и дают импульс развитию, так считают эксперты. Тем более что создаются площадки при самом активном участии горожан. Так, к примеру родился проект парка «Кашкадан» в Сипайлово. Пляжная зона, пирсы для пеших и лодочных прогулок, а также 4 перголы с качелями. Главной фишкой нового места отдыха стал мультимедийный плавающий фонтан, способный не только выстреливать водой на десятки метров вверх, но и выпускать пламя. Проектировщики учли все пожелания и предложения жителей и сделали даже больше. И их старания не прошли даром.
Горожане хотят видеть не только крупные объекты, большой интерес вызывают и небольшие локальные площадки. Одной из таких стал сквер «Птицы» в Сипайлово. Последние несколько лет развитию общественных пространств нашей столицы уделяется серьезное внимание. Они всё больше меняются навстречу человеку. Уфа становится настоящим европейским городом с парками современной архитектуры, с садами и детскими площадками. А сами проекты с каждым разом становятся ещё более масштабными.