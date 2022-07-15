Радий Хабиров поставил задачу сделать Уфу «столицей парков России»

Современные общественные пространства помогают преобразить столицу и дают импульс развитию, так считают эксперты. Тем более что создаются площадки при самом активном участии горожан. Так, к примеру родился проект парка «Кашкадан» в Сипайлово. Пляжная зона, пирсы для пеших и лодочных прогулок, а также 4 перголы с качелями. Главной фишкой нового места отдыха стал мультимедийный плавающий фонтан, способный не только выстреливать водой на десятки метров вверх, но и выпускать пламя. Проектировщики учли все пожелания и предложения жителей и сделали даже больше. И их старания не прошли даром.