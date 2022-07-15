В Башкирии организовали бесплатные прилавки для уличной торговли

Места для бабушек. В Башкортостане в общей сложности организовано более 300 бесплатных прилавков для уличной торговли. Они предназначены для садоводов, которые реализуют выращенные у себя на даче овощи и фрукты. Распоряжение создать для них необходимые условия дал Радий Хабиров. Контрольное управление главы республики провело проверки по указанным местам и выяснило, что порой бабушек все же притесняют.
Сезон дачной торговли пока еще не в самом разгаре. Основной урожай овощей и фруктов поспеет ближе к августу. Впрочем, уже сейчас свободных мест за прилавками нет. Бабушки-садоводы привозят цветы, ягоды, полевые травы и не только. Самое главное – продавать все это теперь можно абсолютно на законных основаниях.
Создать режим наибольшего благоприятствования для продажи продукции с личных участков поручил Радий Хабиров. По его указу муниципалитеты организовали на своих территориях бесплатные торговые площадки.
Площадки, как правило, организуют там, где до этого уже велась торговля. В Уфе оборудовано свыше 30 подобных мест, на которых смогут разместиться около 600 садоводов.
Единого стиля оформления прилавков нет, главное условие – чтобы был стол для раскладки продукции, крыша для защиты от солнца и осадков, и, конечно же, чтобы места не занимали предприниматели. Проверки, организованные сотрудниками Контрольного управления главы, показали, что в некоторых случаях созданные прилавки заняты не теми, для кого они предназначены. В то время как дачники вынуждены торговать в необорудованных местах.
В первое время в некоторых муниципалитетах с дачников даже брали арендую плату, что категорически возмутило главу республики. Радий Хабиров поручил наладить систему уличной торговли для садоводов, для которых порой каждый заработанный рубль имеет большое значение.