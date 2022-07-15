В Башкирии организовали бесплатные прилавки для уличной торговли

Места для бабушек. В Башкортостане в общей сложности организовано более 300 бесплатных прилавков для уличной торговли. Они предназначены для садоводов, которые реализуют выращенные у себя на даче овощи и фрукты. Распоряжение создать для них необходимые условия дал Радий Хабиров. Контрольное управление главы республики провело проверки по указанным местам и выяснило, что порой бабушек все же притесняют.

Сезон дачной торговли пока еще не в самом разгаре. Основной урожай овощей и фруктов поспеет ближе к августу. Впрочем, уже сейчас свободных мест за прилавками нет. Бабушки-садоводы привозят цветы, ягоды, полевые травы и не только. Самое главное – продавать все это теперь можно абсолютно на законных основаниях.

Сейчас уже никто не гоняет, а раньше гоняли. Не разрешали торговать никому здесь, не положено, говорили. Расилия Файрушина

Создать режим наибольшего благоприятствования для продажи продукции с личных участков поручил Радий Хабиров. По его указу муниципалитеты организовали на своих территориях бесплатные торговые площадки.

Моему деду 87 лет, а мне 85 лет. Я хочу сказать большое спасибо Радию Хабирову за то, что он для нас все сделал. Гульзайнаб Ярмухаметова

Площадки, как правило, организуют там, где до этого уже велась торговля. В Уфе оборудовано свыше 30 подобных мест, на которых смогут разместиться около 600 садоводов.

Единого стиля оформления прилавков нет, главное условие – чтобы был стол для раскладки продукции, крыша для защиты от солнца и осадков, и, конечно же, чтобы места не занимали предприниматели. Проверки, организованные сотрудниками Контрольного управления главы, показали, что в некоторых случаях созданные прилавки заняты не теми, для кого они предназначены. В то время как дачники вынуждены торговать в необорудованных местах.

Все заняли перекупщики, у меня огурчики и помидоры, и что я должна делать? Лидия Никитина

Мы оцениваем количество торговых мест, внешнее состояние, расположение относительно основного пешеходного трафика, ну и, собственно, используются ли эти места теми, для кого они предназначены. Все выявленные недостатки доводятся до руководства местных администраций для принятия мер и докладываются Главе Республики Башкортостан. Арсений Ромашковцев, советник инспекционного отдела Контрольного управления Главы Республики Башкортостан