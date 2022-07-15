В России приняли закон, ужесточающий наказание за езду без водительских прав

В России ужесточили наказание за езду без водительского удостоверения. Владимир Путин подписал законы об административной и уголовной ответственности за управление автомобилем для водителей, ранее уже лишенных прав.

Статья Кодекса РФ дополнилась положениями, устанавливающими ответственность за повторное управление транспортным средством для водителей, лишенных прав, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Штраф за езду без прав составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 200 часов.