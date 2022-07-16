С начала года в кризисный центр при Минтруде Башкирии обратились 43 женщины с детьми

В Башкортостане социальные службы помогают женщинам, которые оказались в сложной ситуации. С начала 2022 года в кризисные центры при Министерстве труда РБ обратились 43 женщины с детьми.
Нуждающиеся могут совершенно бесплатно получить содействие в медицинской помощи и трудоустройстве, консультацию юристов и психологов, горячее питание, временное проживание, а также необходимую одежду и обувь.
Срок пребывания в кризисных центрах определяется индивидуально. Женщины, которым угрожает опасность, могут обратиться в такие центры за помощью.
Адреса кризисных центров:
- Уфа, ул. 50 лет СССР, 27 - 8 (347) 286–02–53;
- Белорецк, ул. Карла Маркса, 46 - (34792) 3–08–72;
- Татышлинский район, село Верхние Татышлы, ул. Ленина, 87 - (34778) 2–16–14.
Также получить помощь можно по телефонам:
- 8–800–347–5000 - телефон бесплатной психологической поддержки родителей;
- 8–800–7000–600 - Всероссийский телефон для женщин, пострадавших от домашнего насилия;
- 112 - единый номер службы спасения;
- 8 (499) 901–02–01 - Независимый благотворительный центр помощи женщинам, пережившим сексуальное насилие, «Сестры».