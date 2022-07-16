Стал известен возраст самых возрастных долгожителей, скончавшихся в Башкирии в 2021 году. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на региональный ГК по делам юстиции.
В прошлом году было зафиксировано три смерти граждан, достигших 106-летнего возраста. Они оказались самыми возрастными долгожителями, которые скончались в республике в 2021 году.
Ранее Росстат опубликовал данные о младенческой смертности, которая сократилась в республике на 28,2% с начала года. Всего за январь-май 2022 года в регионе скончались 74 ребенка в возрасте до одного года. В это же время в прошлом году скончавшихся было уже 103.