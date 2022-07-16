В Башкирии в этом году утонуло почти 40 человек

Около 40 человек утонуло в республике в этом году, и 10 из них – только за прошлые выходные. Наступление жары означает, что работы у спасателей прибавится. В среднем в день сотрудники вытаскивают из воды 7 человек. Госкомитет по ЧС совместно с Управлением гражданской защиты и МЧС провели профилактический рейд. Но не все, как оказалось, любят, когда об их жизни пекутся.

Спасатели неустанно повторяют одни и то же, пытаясь удержать отдыхающих на территории пляжа и в пределах линии буйков, так как нередко она становится чертой между жизнью и смертью. А на покорение водной стихии часто толкает алкоголь – больше половины утонувших людей были пьяны.

Эти молодые люди уверяли: к воде не притрагиваются, а принимают лишь солнечные ванны. В таких ситуациях кажется, что их жизни важны не им самим, а больше спасателям.

Так как уже было зафиксировано, что они в состоянии алкогольного опьянения, за ними будет особый присмотр. На диких пляжах мы добиваемся, чтобы они покинули побережье, т.к. потом они все равно могут пойти к воде и утонуть. Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Спасти человека сегодня могли и отдыхающие. Правда, ненастоящего. Сотрудники учебного центра проводили обучение на манекене. Он реагирует на реанимационные действия, грудная клетка вздымается от искусственного дыхания, а при неправильных движениях ему можно сломать мечевидный отросток.

Другая головная боль спасателей – это дикие пляжи. Природную идиллию в таких местах сегодня пришлось нарушить. Отдых на берегу – единственный безопасный на диких пляжах. Это место облюбовал и помощник депутата. По крайне мере, так представился мужчина, когда председатель Госкомитета по ЧС, заметив соседство алкогольных напитков с детьми, решил напомнить о правилах безопасности.

Бывает и такое, что спасать приходится тех, кого несколько минут назад предостерегали. Чувство самоуверенности берет верх над инстинктом самосохранения. И не всегда спасатели слышат спасибо.