Юные полярники из Башкирии отправятся на Северный полюс

Я рад, что мне представилась такая возможность. Что в нашей стране, нашей республике каждый школьник может реализовывать себя и свои идеи, принимать участие в тех конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, которые ему по душе. Но прежде всего это гордость за то, что будут представлять республику.

Данил Каширин, выпускник лицея № 153