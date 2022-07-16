Юные полярники из Башкирии отправятся на Северный полюс

Победители всероссийского конкурса «Большая перемена» из Башкортостана отправятся на Северный полюс. Это уфимец Данил Каширин и ишимбаец Никита Епифанов. В экспедиции под названием «Ледокол открытий» они будут представлять нашу республику.

В центре развития талантов «Аврора» школьнику передали флаг Башкортостана, который ребята установят на «макушке земли». Путешествие начнется 19 июля и продлится до 28 числа. Они отправятся в путь из Мурманска, через Баренцево море выйдут в Северный Ледовитый океан, затем курс будет взят на острова Земли Франца Иосифа.

Фото №1 - Юные полярники из Башкирии отправятся на Северный полюс

Я рад, что мне представилась такая возможность. Что в нашей стране, нашей республике каждый школьник может реализовывать себя и свои идеи, принимать участие в тех конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, которые ему по душе. Но прежде всего это гордость за то, что будут представлять республику.

Данил  Каширин, выпускник  лицея № 153

Цель данного рейса – это изучение флоры, фауны Арктики, знакомство с членами экипажа.

Лия Искандарова, заместитель директора центра развития талантов «Аврора»
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