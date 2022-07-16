Юные полярники из Башкирии отправятся на Северный полюс

Победители всероссийского конкурса «Большая перемена» из Башкортостана отправятся на Северный полюс. Это уфимец Данил Каширин и ишимбаец Никита Епифанов. В экспедиции под названием «Ледокол открытий» они будут представлять нашу республику.
В центре развития талантов «Аврора» школьнику передали флаг Башкортостана, который ребята установят на «макушке земли». Путешествие начнется 19 июля и продлится до 28 числа. Они отправятся в путь из Мурманска, через Баренцево море выйдут в Северный Ледовитый океан, затем курс будет взят на острова Земли Франца Иосифа.