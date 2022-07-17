Как в Уфе преобразится парк Ленина

В рамках реконструкции парка Ленина предлагается расширить входные зоны со стороны Софьюшкиной аллеи, Курултая и пешеходной части вдоль улицы Заки Валиди. Главными остаются входы со стороны улиц Тукаева и Ленина. Поскольку посетители в основном приходят со стороны улицы Ленина, и большая их часть остается внутри парка, не доходя до Тукаева, предлагается наполнить это место функциональной нагрузкой. Здесь разместятся площадка с качелями и дополнительно будут высажены цветущие в разное время деревья. Таким образом, живописные фото можно будет делать не только возле «башкирской сакуры», которая, кстати, по факту является разновидностью яблони сорт Роялти.