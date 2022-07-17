Как в Уфе преобразится парк Ленина

В Уфе завершается разработка проекта реконструкции парка имени Ленина. Сам парк был основан ещё в 1867 году и тогда получил название в честь губернатора Ушакова. Сейчас парк является одним из старейших в городе.
Разработчики проекта предоставили ИА «Башинформ» данные о реконструкции парковой территории. В результате анализа замечаний на прошедших публичных обсуждениях, было решено полностью сохранить его мемориальную часть. Под замену попадают покрытия и бордюры тротуаров, а тропиночная сеть сохраняется без каких-либо изменений. Фонтаны предлагается сохранить в их первозданном виде, выполнив замену отделки и инженерных систем, износ которых оценивается как практически стопроцентный.
В тихой зоне, вдали от оживленного пешеходного трафика и беговых трасс, планируются детская и спортивная площадки. Небольшой набор стационарных тренажеров по типу ворк-аут позволит размяться спортсменам, бегунам или заняться легкой физкультурой на свежем воздухе. Для уединенного отдыха или небольшого пикника предлагается разместить несколько беседок с подсветкой.
Наиболее масштабные изменения получит центральная площадка на нижней террасе между двух фонтанов, которая станет местом проведения общественных мероприятий. Рельеф в этом месте позволяет проиграть множество вариантов использования территории, начиная от танцплощадки и летней открытой эстрады до проведения политических собраний и митингов. Перепад между террасами дает возможность устройства подобия сцены или пьедестала. Для этого здесь предлагается разместить небольшой амфитеатр для устройства нескольких рядов со скамейками.
Поскольку проект не допускает строительства капитальных зданий и сооружений, предполагается, что сцена будет разборной и монтироваться по мере необходимости.
В рамках реконструкции парка Ленина предлагается расширить входные зоны со стороны Софьюшкиной аллеи, Курултая и пешеходной части вдоль улицы Заки Валиди. Главными остаются входы со стороны улиц Тукаева и Ленина. Поскольку посетители в основном приходят со стороны улицы Ленина, и большая их часть остается внутри парка, не доходя до Тукаева, предлагается наполнить это место функциональной нагрузкой. Здесь разместятся площадка с качелями и дополнительно будут высажены цветущие в разное время деревья. Таким образом, живописные фото можно будет делать не только возле «башкирской сакуры», которая, кстати, по факту является разновидностью яблони сорт Роялти.