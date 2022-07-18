Президент России наградил заслуги жителей Башкирии

Заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Павел Романенков за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», а ведущий геофизик АО «Башнефтегеофизика Альберт Ислакаев за многолетнюю и добросовестную работу удостоен почетного звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».