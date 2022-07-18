Президент России наградил заслуги жителей Башкирии

Президент России отметил государственными наградами заслуги жителей Башкирии. Граждане награждены медалью и почётными званиями. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.
Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено артисту Сибайского государственного башкирского театра драмы им. Арслана Мубарякова Рифу Сайфуллину.
Заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Павел Романенков за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», а ведущий геофизик АО «Башнефтегеофизика Альберт Ислакаев за многолетнюю и добросовестную работу удостоен почетного звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».