Как НКО из Башкирии принять участие в спецконкурсе президентских грантов

В России стартовал специальный конкурс президентских грантов. В этом году в связи с проведением специальной военной операции глава государства выделил дополнительно 2 миллиарда рублей. Побороться за победу в конкурсе смогут зарегистрированные некоммерческие организации. Участники, получившие грант, смогут потратить его на благие дела – реализацию нового проекта или на расширение существующего. Республиканские НКО тоже активно подключились к подаче заявок.

Инструктаж, можно сказать, пошаговый. Раньше Юлия шила только для себя. Женщина переехала в Уфу из ДНР. Решила здесь остаться. Но работать она может только дома. Дочь Юлии, 14-летняя Вика, страдает детским церебральным параличом.

Юлия Полякова

Я хочу и другим мамочкам показать, что можно работать из дома.

Идея обучать Юлию пришла Татьяне Овсянниковой – автору проекта «Парикмахер добра». Всё, что сошьют: это шоперы, фартуки, полотенца – разъедется по стране, во все благотворительные парикмахерские. Так Юлия получит работу, а волонтеры – помощь в виде нужных в работе изделий. Для реализации проекта нужны средства. Узнав о конкурсе грантов, Татьяна Овсянникова подала заявку на участие.

Татьяна Овсянникова, директор НКО «Татьяна Овсянникова»

Мамам очень важно, они будут и с ребенком, и будут шить. Мы рады, что такой проект начали.

Досуговый центр на улице Мушникова – это пока совсем небольшое помещение. Несмотря на это, здесь обучают сотню детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дети учатся рисовать песком и красками, занимаются с дефектологом и логопедом. В центре оказывают и благотворительную помощь – помогают нуждающимся.

Эльвира Набиуллина, руководитель благотворительной организации «Будь всегда рядом»

Хотим сделать занятия более масштабными. Хотим улучшить оснащение.

Условия для НКО, желающих принять участие в конкурсе, расписаны на официальном сайте проекта. Заявку можно подать до 15 августа.

Ляйсан Гаррапова, пресс-секретарь Общественной палаты Республики Башкортостан

Подать заявки можно по двум направлениям: общественная дипломатия и социальная защита.