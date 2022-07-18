В Уфе на длительный срок ограничат движение по улице Пугачева

В башкирской столице временно закроют один из участков дороги. Длительное закрытие связано с реконструкцией, которая начнется с 25 июля 2022 года и продолжится до 30 июня 2024 года.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что ограничение будет введено на участке по улице Пугачева, от улицы Геофизиков до улицы Бородинской. Отмечается, что для горожан, которые осуществляют свою деятельность на данном участке, доступ будет открыт.