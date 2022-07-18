Суд наложил крупный штраф на компанию Google

Компанию Google оштрафовали на сумму свыше 21 миллиарда рублей. Причиной этому стало требование, которое компания выполнять отказалась.

Решение вынес Таганский районный Москвы за повторное неудаление запрещенной информации. Судья огласил решение в виде административного штрафа в размере 21 миллиарда, 77 миллионов, 392 тысяч, 317 рублей, 80 копеек.