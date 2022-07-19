В Уфе в преддверии 450-летия города провели веломониторинг

Инициатором выступила Общественная палата
республики. В рамках подготовки к 450-летию Уфы эксперты и специалисты
федерального уровня, а также представители администрации города проехали по
достопримечательностям столицы, чтобы организовать первый экскурсионный
веломаршрут в Уфе.
По словам организаторов, ни в одном городе-миллионнике
подобного нет. Основная цель поездки – оценить состояние путей проезда,
доступность велодорожек, места притяжения и инфраструктуру маршрута с точки
зрения развития туризма.
У
нас сейчас акцент на велосипед, но сейчас ход набирают самокаты, ролики,
моноколеса, средства индивидуальной мобильности – СИМы так называемые. То, что
мы делаем для велосипедов, – это будет доступно для любого другого СИМа. Этот
веломаршрут можно будет проехать и на самокате, и на моноколесе, и на роликах.Антон Сазонов, основатель проекта «VeloRussia – российская сеть веломаршрутов»
По итогам велопроезда участники обнаружили ряд
проблем, таких как внезапный обрыв велоразметки, высокие бордюры и тротуары. На
одном из участков стоял рекламный щит, который мешает движению.
Мы
решили посмотреть на все это глазами велотуриста. Т.е. выбрать определенный
маршрут главной транспортной артерии Уфы – по проспекту до Телецентра. И здесь
уже воочию увидеть, какие есть проблемы, возможно, какие-то от нас возникнут
пожелания, рекомендации в адрес администрации города к устранению.Роза Хузина, член Общественной палаты Республики Башкортостан