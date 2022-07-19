В Уфе в преддверии 450-летия города провели веломониторинг

Инициатором выступила Общественная палата республики. В рамках подготовки к 450-летию Уфы эксперты и специалисты федерального уровня, а также представители администрации города проехали по достопримечательностям столицы, чтобы организовать первый экскурсионный веломаршрут в Уфе.

По словам организаторов, ни в одном городе-миллионнике подобного нет. Основная цель поездки – оценить состояние путей проезда, доступность велодорожек, места притяжения и инфраструктуру маршрута с точки зрения развития туризма.

У нас сейчас акцент на велосипед, но сейчас ход набирают самокаты, ролики, моноколеса, средства индивидуальной мобильности – СИМы так называемые. То, что мы делаем для велосипедов, – это будет доступно для любого другого СИМа. Этот веломаршрут можно будет проехать и на самокате, и на моноколесе, и на роликах.

Антон Сазонов, основатель проекта «VeloRussia – российская сеть веломаршрутов»

По итогам велопроезда участники обнаружили ряд проблем, таких как внезапный обрыв велоразметки, высокие бордюры и тротуары. На одном из участков стоял рекламный щит, который мешает движению.

Фото №1 - В Уфе в преддверии 450-летия города провели веломониторинг

Мы решили посмотреть на все это глазами велотуриста. Т.е. выбрать определенный маршрут главной транспортной артерии Уфы – по проспекту до Телецентра. И здесь уже воочию увидеть, какие есть проблемы, возможно, какие-то от нас возникнут пожелания, рекомендации в адрес администрации города к устранению.

Роза Хузина, член Общественной палаты Республики Башкортостан
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