В Уфе в преддверии 450-летия города провели веломониторинг

У нас сейчас акцент на велосипед, но сейчас ход набирают самокаты, ролики, моноколеса, средства индивидуальной мобильности – СИМы так называемые. То, что мы делаем для велосипедов, – это будет доступно для любого другого СИМа. Этот веломаршрут можно будет проехать и на самокате, и на моноколесе, и на роликах.

Антон Сазонов, основатель проекта «VeloRussia – российская сеть веломаршрутов»