В Башкирии вновь не зарегистрированы смерти от коронавирус

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической обстановкой в России.

В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 47 пациентов (291 320), выздоровели – 49 (285 220). Смертей от коронавируса не зафиксировано. За всё время пандемии погибли 5761 человек. Госпитализация за сутки потребовалась 23 зараженным.