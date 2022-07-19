В Башкирии вновь не зарегистрированы смерти от коронавирус

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической обстановкой в России.
В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 47 пациентов (291 320), выздоровели – 49 (285 220). Смертей от коронавируса не зафиксировано. За всё время пандемии погибли 5761 человек. Госпитализация за сутки потребовалась 23 зараженным.
В России коронавирус выявили у 4200 человек (18 499 044), выздоровели – 4186 (17 915 526), скончались – 44 (381 960). Госпитализация потребовалась 1337 пациентам.