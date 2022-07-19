В Уфе среднемесячная зарплата оказалась больше 57 тысяч рублей

За январь-март 2022 года среднемесячная зарплата по городу составила 57 836 рублей. Среди городов-миллионников Уфа по этому показателю заняла шестое место. На первом месте – Екатеринбург со среднемесячной зарплатой в 66 766 рублей, на втором – Красноярск (66 413). Тройку лидеров замыкает Новосибирск (60 591). На четвертом и пятом месте расположились Казань (59 415) и Нижний Новгород (59 371).