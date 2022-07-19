В Уфимском районе открылись два сельских ФАПа

Сразу два фельдшерско-акушерских пункта открылись сегодня в Уфимском районе. Долгие годы в деревнях Стуколкино и Фомичево не было системы оказания первичной помощи. Сельчанам приходилось обращаться к медработникам в другие населенные пункты. Долгожданные ФАПы открылись благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».

И красная лента, и торжественная атмосфера в этом случае не лишние. Фельдшерско-акушерского пункта в деревне Стуколкино не было с 98-го года.  Здесь проживают порядка  500 человек, более 100 из них  – дети. О том, чтобы первая помощь стала ближе, сельчане мечтали давно. Доступнее теперь она стала и для соседнего села Песчаный, жители которого также будут обслуживаться в этом пункте.

В таком помещении работать здорово. Все есть для оказания помощи.

Ирина Видяева, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом д. Стуколкино

Новое медучреждение отвечает современным требованиям. Отдельный процедурный кабинет, санузел, кабинет приема пациентов, оборудование для работы гинеколога и педиатра. Эти специалисты будут приезжать по графику. Условия для полноценного осмотра пациентов появились по линии нацпроекта  «Здравоохранение».

Фото №1 - В Уфимском районе открылись два сельских ФАПа

Проект приближает первую помощь на село. Он 65 кв. метров, но оснащен всем необходимым.

Ринат Нагаев, главный врач больницы № 21 г. Уфы

Сразу два ФАПа открылось сегодня в Уфимском районе. В течение года фельдшерско-акушерские пункты появились в 9 селах.

БАШКОРТТАР-БСТ

64-летний Александр Николаев – первый пациент нового ФАПа. В Фомичево пенсионер живет с рождения и не помнит, чтобы здесь был медпункт. За медицинской помощью обращались в Булгаково или Уфу.

Конечно, удобно. И давление померят, и укольчик сделают, ездить не надо.

Александр Николаев, житель д. Фомичёво

ФАП в Фомичево идентичен медицинскому пункту в Стуколкино. Модульная конструкция  возведена также благодаря  федеральному проекту. Обслуживаться здесь будут порядка 800 человек.

Фельдшер не только лечит, но и помогает советом. Программа очень хорошая.

Вилорий Угаров, глава администрации Уфимского района

В этом году в республике через нацпроект откроют двери более 40 ФАПов. Строить их будут их  в селах с населением даже в 100 человек. 

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