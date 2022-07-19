В Уфимском районе открылись два сельских ФАПа

Сразу два фельдшерско-акушерских пункта открылись сегодня в Уфимском районе. Долгие годы в деревнях Стуколкино и Фомичево не было системы оказания первичной помощи. Сельчанам приходилось обращаться к медработникам в другие населенные пункты. Долгожданные ФАПы открылись благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».
И красная лента, и торжественная атмосфера в этом случае не лишние. Фельдшерско-акушерского пункта в деревне Стуколкино не было с 98-го года. Здесь проживают порядка 500 человек, более 100 из них – дети. О том, чтобы первая помощь стала ближе, сельчане мечтали давно. Доступнее теперь она стала и для соседнего села Песчаный, жители которого также будут обслуживаться в этом пункте.
Новое медучреждение отвечает современным требованиям. Отдельный процедурный кабинет, санузел, кабинет приема пациентов, оборудование для работы гинеколога и педиатра. Эти специалисты будут приезжать по графику. Условия для полноценного осмотра пациентов появились по линии нацпроекта «Здравоохранение».
Сразу два ФАПа открылось сегодня в Уфимском районе. В течение года фельдшерско-акушерские пункты появились в 9 селах.
64-летний Александр Николаев – первый пациент нового ФАПа. В Фомичево пенсионер живет с рождения и не помнит, чтобы здесь был медпункт. За медицинской помощью обращались в Булгаково или Уфу.
ФАП в Фомичево идентичен медицинскому пункту в Стуколкино. Модульная конструкция возведена также благодаря федеральному проекту. Обслуживаться здесь будут порядка 800 человек.
В этом году в республике через нацпроект откроют двери более 40 ФАПов. Строить их будут их в селах с населением даже в 100 человек.