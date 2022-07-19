В Уфимском районе открылись два сельских ФАПа

Сразу два фельдшерско-акушерских пункта открылись сегодня в Уфимском районе. Долгие годы в деревнях Стуколкино и Фомичево не было системы оказания первичной помощи. Сельчанам приходилось обращаться к медработникам в другие населенные пункты. Долгожданные ФАПы открылись благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».

И красная лента, и торжественная атмосфера в этом случае не лишние. Фельдшерско-акушерского пункта в деревне Стуколкино не было с 98-го года. Здесь проживают порядка 500 человек, более 100 из них – дети. О том, чтобы первая помощь стала ближе, сельчане мечтали давно. Доступнее теперь она стала и для соседнего села Песчаный, жители которого также будут обслуживаться в этом пункте.

В таком помещении работать здорово. Все есть для оказания помощи. Ирина Видяева, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом д. Стуколкино

Новое медучреждение отвечает современным требованиям. Отдельный процедурный кабинет, санузел, кабинет приема пациентов, оборудование для работы гинеколога и педиатра. Эти специалисты будут приезжать по графику. Условия для полноценного осмотра пациентов появились по линии нацпроекта «Здравоохранение».

Проект приближает первую помощь на село. Он 65 кв. метров, но оснащен всем необходимым. Ринат Нагаев, главный врач больницы № 21 г. Уфы

Сразу два ФАПа открылось сегодня в Уфимском районе. В течение года фельдшерско-акушерские пункты появились в 9 селах.

64-летний Александр Николаев – первый пациент нового ФАПа. В Фомичево пенсионер живет с рождения и не помнит, чтобы здесь был медпункт. За медицинской помощью обращались в Булгаково или Уфу.

Конечно, удобно. И давление померят, и укольчик сделают, ездить не надо. Александр Николаев, житель д. Фомичёво

ФАП в Фомичево идентичен медицинскому пункту в Стуколкино. Модульная конструкция возведена также благодаря федеральному проекту. Обслуживаться здесь будут порядка 800 человек.

Фельдшер не только лечит, но и помогает советом. Программа очень хорошая. Вилорий Угаров, глава администрации Уфимского района