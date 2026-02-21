В Уфимском районе спасли пятерых щенят

В Уфимском районе пятерых щенят спасли от мучительной смерти. Неравнодушная жительница села Жуково обнаружила животных в мешке на мусорной площадке. Напуганные, чистые щенята, скорее всего, жили у кого-то в частном доме, и нерадивые хозяева решили от них избавиться. Сотрудники пункта временного содержания «Кармасан» оперативно среагировали и выехали на место.

После этой фразы в ответ всегда звучит просьба о помощи. За годы работы с какими только бедами и проблемами не обращались к Елене, но история, которую ей озвучили в то воскресное утро, её шокировала. Жительница Уфимского района обнаружила на мусорке завязанный мешок, из которого раздавался писк.

Животных первым делом отогрели и накормили. Неизвестно, сколько времени они находились в мусорке. Скорее всего, малышей выкинули под покровом ночи, чтобы свидетелей у такого бесчеловечного поступка не было.

Сотрудники пункта временного содержания сразу же развернули пиар-кампанию в соцсетях, которую подхватили и волонтёры. Фотографии щенят разошлись по пабликам и чатам. Так, уже четверо щенят обрели прописку в разных посёлках Уфимского района.

Имя щенку сотрудники ПВС специально не дают – это право хотят предоставить будущим хозяевам. И здесь таких безымянных хвостиков ещё много.

В ПВС «Кармасан» попадают собаки со сложной судьбой. Кажется, уже во взгляде многих можно прочитать, как тяжело им пришлось в жизни. Этот скромный «парень» попал сюда с тяжёлой травмой ноги.

В ответ сотрудники ПВС дают положительный прогноз. Местный ветеринар уже подлечил хвостатого. Если восстановление и дальше пойдёт такими же темпами, подопечного можно будет готовить к выписке.

ПВС «Кармасан» занимается отловом животных в Уфимском районе. Специалисты отправляются на выезд с ружьями, но вместо пуль здесь дротики со снотворным. Собак забирают, вакцинируют, стерилизуют и стараются пристроить. После уличной жизни здесь для них настоящий санаторий: большие вольеры, тёплые будки, горячее питание.