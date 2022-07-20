Супругу Радика Юльякшина затравили в соцсетях

Год назад молодой артист национальной эстрады Башкирии сыграл пышную свадьбу со своей избранницей Инзилей. Счастливая пара почти все время проводит вместе – Радик и Инзиля даже на концерты артиста ездят вдвоем. Однако кому-то такой союз не нравится.

Неизвестные пишут оскорбления в соцсетях ей и ее родственникам. Хейтеры считают, что семья Юльякшиных в скором времени распадется, а Радик найдет себе новую супругу. Также они придумывают сплетни про «плохое» прошлое Инзили и обвиняют ее в неверности.