В Уфе ограничили доступ на заброшенные опасные объекты, куда приходили играть дети

Установлено, что в собственности двух жителей г. Уфы имеются 9 объектов недвижимости, расположенных в Уфимском районе. Более двух лет ремонтно-механические мастерские, хранилища для техники, овощей, теплица и коровник не используются, имеют признаки разрушения, отсутствует ограждение. При этом собственники не приняли мер к соблюдению требований безопасности, на объекты приходили играть дети.

пресс-служба прокуратуры Уфимского района