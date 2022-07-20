В Уфе ограничили доступ на заброшенные опасные объекты, куда приходили играть дети
В башкирской столице по требованию прокуратуры ограничили доступ к заброшенным зданиям, куда приходили играть дети. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Уфимского района.
Установлено, что в собственности двух жителей г. Уфы имеются 9 объектов недвижимости, расположенных в Уфимском районе. Более двух лет ремонтно-механические мастерские, хранилища для техники, овощей, теплица и коровник не используются, имеют признаки разрушения, отсутствует ограждение. При этом собственники не приняли мер к соблюдению требований безопасности, на объекты приходили играть дети.
пресс-служба прокуратуры Уфимского района
Прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями об обязании граждан ограничить доступ к заброшенным зданиям.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решений инстанции находится на особом контроле надзорного ведомства.