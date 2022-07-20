В Уфе завершают строительство объездной дороги на время перекрытия улицы Пугачева

То есть, грубо говоря, для того, чтобы этот весь основной трафик пустить именно по данной объездной дороге. Как раз таки она необходима для того, чтобы не вызывать проблем у жителей поселений, которые находятся за каменной переправой.

Иршат Айсуваков, начальник отдела капитального строительства управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы