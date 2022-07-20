В Уфе завершают строительство объездной дороги на время перекрытия улицы Пугачева

В Уфе перекроют улицу Пугачева на целых два года. Но для уфимцев подготовили альтернативу – объездную дорогу, которую возвели на время реконструкции. Основные работы завершены, запуск движения по улицам Геофизиков, Испытателей и Бородинской запланирован с понедельника, в это же время планируется перекрыть Пугачева.
Дорожники укладывают последние метры на новом объездном пути, который проходит по улицам Геофизиков, Испытателей и Бородинской. Его протяженность – чуть более трех километров, по две полосы в каждом направлении. Обустройство дороги уже завершено, сейчас строители приступают к установке дорожных знаков, барьерных ограждений, разметок и возведению светофоров.
Также здесь ведутся работы по установке наружного освещения и возведению остановок. Коллапсов не ожидается, прогнозируют дорожники. Строительно-монтажные работы по реконструкции улицы Пугачева начнутся с понедельника, как только откроется объездной путь. Но жителям и владельцам торговых зданий на этом участке волноваться не стоит, для них проезд будет открыт.
По плану реконструкцию улицы Пугачева должны завершить к середине 2024 года. Но градоначальник столицы на оперативном совещании в мэрии поручил дорожникам закончить работы раньше срока. Реконструкция улицы входит в проект «Южные ворота», который предназначен для перераспределения транспортного потока и решения проблем с заторами к юбилею города.