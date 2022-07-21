В Башкирии более 84% бездомных составляют мужчины

Более 84% зарегистрированных бездомных в Башкортостане составляют мужчины. Об этом сообщает КП-Уфа со ссылкой на Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ.

В первом полугодии 2022 года в РКСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства обслужили 306 бездомных граждан, среди них 47 женщин и 259 мужчин.

Согласно статистике, рост зарегистрированных бездомных продолжается несколько лет. Соотношение числа женщин и мужчин среди них в последние годы увеличивается.

2018 год – 759 человек [155 (20%) женщин, 604 (80%) мужчин];

2019 год – 456 человек [94 (21%) женщин, 362 (79%) мужчин];

2020 год – 502 человека [111 (22%) женщин, 391 (78%) мужчин];