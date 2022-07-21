Мэр Уфы рассказал о ремонте улиц в центре города

Мэр Уфы рассказал о ходе ремонтных работ в центре города. Ратмир Мавлиев отметил, что в ближайшие годы будут обновлены три исторические улицы – Коммунистическая, Пушкина и Ленина.
Улицу Ленина от улицы Пушкина до улицы Кирова также начнут ремонтировать в этом году, а завершат уже в следующем.
К строительно-монтажным работам на улице Коммунистической от Дорофеева до Аксакова планируется приступить весной 2023 года. Ремонт на этом участке завершится в 2024 году.
Ратмир Мавлиев также затронул тему тротуаров, добавив, что нужно привести в порядок как можно больше пешеходных зон. С вопросом, на каких улицах в первую очередь необходимо обустроить тротуары, мэр города обратился и к горожанам.
Фото: администрация г. Уфы.