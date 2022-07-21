Мэр Уфы рассказал о ремонте улиц в центре города

Мэр Уфы рассказал о ходе ремонтных работ в центре города. Ратмир Мавлиев отметил, что в ближайшие годы будут обновлены три исторические улицы – Коммунистическая, Пушкина и Ленина.

Фото №1 - Мэр Уфы рассказал о ремонте улиц в центре города

По улице Пушкина заасфальтировали проезжую часть от улицы Цюрупы до улицы Ленина. В настоящее время работы ведутся на участке от улицы Ленина до улицы К. Маркса. Вместе с укладкой гранитного тротуара, параллельно реализуем программу «Чистое небо» — убираем провода под землю. Всего будет переустроено более 4,4 км кабельных линий, смонтировано 48 новых опор освещения.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы 

Улицу Ленина от улицы Пушкина до улицы Кирова также начнут ремонтировать в этом году, а завершат уже в следующем.

К строительно-монтажным работам на улице Коммунистической от Дорофеева до Аксакова планируется приступить весной 2023 года. Ремонт на этом участке завершится в 2024 году.

Ратмир Мавлиев также затронул тему тротуаров, добавив, что нужно привести в порядок как можно больше пешеходных зон. С вопросом, на каких улицах в первую очередь необходимо обустроить тротуары, мэр города обратился и к горожанам.

Фото: администрация г. Уфы. 

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