Мэр Уфы рассказал о ремонте улиц в центре города

По улице Пушкина заасфальтировали проезжую часть от улицы Цюрупы до улицы Ленина. В настоящее время работы ведутся на участке от улицы Ленина до улицы К. Маркса. Вместе с укладкой гранитного тротуара, параллельно реализуем программу «Чистое небо» — убираем провода под землю. Всего будет переустроено более 4,4 км кабельных линий, смонтировано 48 новых опор освещения.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы