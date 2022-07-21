В Башкирии прошел фестиваль чувашской культуры Уяв

Мелодия гармони и праздник лета. В Аургазинском районе прошел межрегиональный фестиваль чувашской культуры Уяв. Народный праздник традиционно проводится в период между окончанием посевных работ и сбором урожая. Среди участников не только фольклорные коллективы республики, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Чувашии.

Мелодии гармони звучали на всей площадке праздника. И это неудивительно. Музыкальный инструмент у чувашского народа весьма популярен и имеется почти в каждой семье. Поэтому искусство игры они постигают с детства, передавая его из поколения в поколение. Владимир Афанасьев, например, с десяти лет не расстается со своей гармошкой

Еще один интересный инструмент – шубыр или шапар. Имеет отдаленной сходство с волынкой. Без его звуков чувашский праздник – не праздник. На фестивале была развернута выставка, где были выставлены предметы быта и ремесленные подделки. Этнографическая площадка познакомила всех гостей с национальными традициями. Здесь можно было узнать о старинных промыслах, обычаях и культуре чувашского народа.

А вот после костюмированного парада наступило время хоровода. Обычай, составляющий основу праздника Уяв. Таким образом в стародавние времена чуваши просили Бога о хорошем урожае.

На сегодняшний день в Башкортостане проживают около 120 тысяч чувашей. В рамках фестиваля были подписаны соглашения о сотрудничестве между администрацией Аургазинского района и руководством Чебоксарского района. Документ должен способствовать более тесному сотрудничеству между муниципалитетами разных регионов.

С праздником Уяв всех чувашей поздравил Радий Хабиров. Он отметил, что Башкортостан – земля, где на протяжении веков представители разных народов сохраняют свои традиции, обычаи, языки, живут в мире и согласии. И эта дружба – главное богатство.