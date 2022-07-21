В Уфе прошла ярмарка вакансий для предприятий сферы «Строительство»

 Принять на работу специалистов были готовы порядка 13 уфимских компаний. Было заявлено свыше 630 вакансий. У соискателей была возможность пройти компьютерную диагностику профессиональных наклонностей.

Кроме того, они могли получить консультации по правовым вопросам, профессиональному обучению и профориентации.

Участвуют те работодатели, которым нужны люди в строительстве – арматурщики, каменщики, слесари. Зарплату обещают до 50 тысяч рублей. Дополнительно хочу сказать, что ярмарки проходят еженедельно с 10:00 до 12:00 по четвергам.

Айгуль Сабирова, начальник отдела по взаимодействию с работодателями и населением ГКУ ЦЗН г.Уфы
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