В Уфе прошла ярмарка вакансий для предприятий сферы «Строительство»
Принять на
работу специалистов были готовы порядка 13 уфимских компаний. Было заявлено
свыше 630 вакансий. У соискателей была возможность пройти компьютерную
диагностику профессиональных наклонностей.
Кроме того, они могли получить консультации по
правовым вопросам, профессиональному обучению и профориентации.
Участвуют
те работодатели, которым нужны люди в строительстве – арматурщики, каменщики,
слесари. Зарплату обещают до 50 тысяч рублей. Дополнительно хочу сказать, что
ярмарки проходят еженедельно с 10:00 до 12:00 по четвергам.
Айгуль Сабирова, начальник отдела по взаимодействию с работодателями и населением ГКУ ЦЗН г.Уфы