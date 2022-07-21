Волонтеры рассказали о поисках пропавшего в Уфе 27-летнего Айдара Ишкулова

Волонтеры рассказали подробности пропажи в Уфе 27-летнего Айдара Ишкулова. В ночь с 17 на 18 июля он ушел из дома и не вернулся.

Фото №1 - Волонтеры рассказали о поисках пропавшего в Уфе 27-летнего Айдара Ишкулова

Вероятнее всего, у мужчины произошел провал в памяти, так как в последнее время он все чаще страдает данной проблемой. В настоящее время поисковики ведут активные поиски Айдара Ишкулова. Они проверили все ТЦ и камеры видеонаблюдения.

Несмотря на молодой возраст, здоровье Айдара вызывает беспокойство – вследствие перенесенного ковида у него периодически случаются провалы памяти.

волонтеры

Айдар Ишкулов пропадает уже второй раз. 31 января 2022 года он вышел из дома и не вернулся. К счастью, тогда его быстро нашли.

Приметы: худощавое телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы, рост 187 сантиметров. В день исчезновения уфимец был одет в синие джинсы и футболку.

Позвонить волонтерам можно по телефонам 8 (917) 808 68 08, 8 (937) 3 102 112.

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