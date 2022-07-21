Волонтеры рассказали о поисках пропавшего в Уфе 27-летнего Айдара Ишкулова

Волонтеры рассказали подробности пропажи в Уфе 27-летнего Айдара Ишкулова. В ночь с 17 на 18 июля он ушел из дома и не вернулся.
Вероятнее всего, у мужчины произошел провал в памяти, так как в последнее время он все чаще страдает данной проблемой. В настоящее время поисковики ведут активные поиски Айдара Ишкулова. Они проверили все ТЦ и камеры видеонаблюдения.
Айдар Ишкулов пропадает уже второй раз. 31 января 2022 года он вышел из дома и не вернулся. К счастью, тогда его быстро нашли.
Приметы: худощавое телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы, рост 187 сантиметров. В день исчезновения уфимец был одет в синие джинсы и футболку.
Позвонить волонтерам можно по телефонам 8 (917) 808 68 08, 8 (937) 3 102 112.