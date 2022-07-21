Волонтеры рассказали о поисках пропавшего в Уфе 27-летнего Айдара Ишкулова

Волонтеры рассказали подробности пропажи в Уфе 27-летнего Айдара Ишкулова. В ночь с 17 на 18 июля он ушел из дома и не вернулся.

Вероятнее всего, у мужчины произошел провал в памяти, так как в последнее время он все чаще страдает данной проблемой. В настоящее время поисковики ведут активные поиски Айдара Ишкулова. Они проверили все ТЦ и камеры видеонаблюдения.