«Будущее настало»: боец из Башкирии рассказал о службе в войсках БПЛА

Будущее настало: роботы сражаются с роботами – в войсках беспилотных систем иначе нельзя. Об этом в интервью съемочной группе телеканала БСТ в зоне спецоперации рассказал боец с позывным «Коса». Сегодня беспилотники – это и воздушные, и наземные системы, которые стали главной спецификой СВО, поэтому войска БПЛА активно формируются и пополняются.

Контракт заключается на срок от одного года. Затем военнослужащий может уволиться или заключить новый договор. Специальность за ним сохраняется – перевести на другую без его согласия нельзя. За эффективное применение дронов предусмотрены выплаты. Заключить контракт могут мужчины от 18 до 45 лет. Студентам предоставляется академический отпуск, а после службы они могут перевестись с коммерческого обучения на бюджетное.