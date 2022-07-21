В Башкирии ведутся поиски 62-летнего Геннадия Денисова

В Бакалинском районе Башкирии продолжают искать 62-летнего жителя села Утарово. Геннадий Денисов не выходит на связь с 28 июня.

Приметы: кареглазый, телосложение худощавое, рост 170 сантиметров, волосы с проседью. В день исчезновения сельчанин был одет в черные брюки, рубашку, кожаную куртку и кожаные перчатки, трико и футболку синего цвета. На его голове была кепка в клетку.