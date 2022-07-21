Стало известно количество пенсионеров среди бездомных в Башкирии

Названо количество пенсионеров среди зарегистрированных бездомных в Башкортостане. Об этом сообщает издание КП-Уфа со ссылкой на региональное Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.

С января по июнь текущего года в РКСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства оказали услуги 306 бездомным гражданам, из низ 44 человека (14%) являются пенсионерами.