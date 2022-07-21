В Демском районе Уфы идет реконструкция центрального парка

Благоустройство приурочено к 450-летию башкирской столицы и 80-летию самого района. Проект реализован с помощью проектного офиса и Института развития городов и сел Башкортостана.
В подчинении Рахима Рамазанова пять бригад – это около 30 человек. За работой каждого строителя мастер участка следит внимательно: реконструкция центрального парка в Демском районе Уфы должна завершиться вовремя. А именно к 30 сентября этого года.
При разработке проекта реконструкции демского парка учитывалось мнение местных жителей. Самое большое опасение горожан – вырубка деревьев. Однако подрядчик уверяет, что этого не случится.
Реконструкция демского парка идет по поручению главы Башкортостана Радия Хабирова. Руководитель республики намерен в будущем превратить Уфу в столицу парков России.
Единственный парк в районе в скором времени должен превратиться в современное обновленное благоустроенное общественное пространство, которое станет излюбленным местом отдыха жителей Демы.