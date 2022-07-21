В Демском районе Уфы идет реконструкция центрального парка

Благоустройство приурочено к 450-летию башкирской столицы и 80-летию самого района. Проект реализован с помощью проектного офиса и Института развития городов и сел Башкортостана.

В подчинении Рахима Рамазанова пять бригад – это около 30 человек. За работой каждого строителя мастер участка следит внимательно: реконструкция центрального парка в Демском районе Уфы должна завершиться вовремя. А именно к 30 сентября этого года.

Работают пять бригад. И каждая работает параллельно. Делает свою работу. Две укладывают брусчатку, одна проводит электричество, одна проводит водопровод, а ещё одна занимается газоном. Рахим Рамазанов, мастер участка

При разработке проекта реконструкции демского парка учитывалось мнение местных жителей. Самое большое опасение горожан – вырубка деревьев. Однако подрядчик уверяет, что этого не случится.

Самая большая проблема у нас была, чтобы деревья не вырубались. Хотелось бы оставить больше зеленой зоны. Старались все дорожки подводить так, чтобы не было проблем. С деревьями именно. Ратмир Зарипов, подрядчик

Реконструкция демского парка идет по поручению главы Башкортостана Радия Хабирова. Руководитель республики намерен в будущем превратить Уфу в столицу парков России.