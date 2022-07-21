В Уфе чиновники приняли участие в экоакции «Чистый четверг»

Трудовой десант, в составе которого сотрудники администраций города и семи его районов, очистил территорию, входящую в маршрут «Уфимского ожерелья»: возле СОК «Биатлон», клиники БГМУ и набережной реки Уфы. За несколько часов плодотворной работы муниципальные служащие выполнили по-настоящему масштабную задачу и привели в порядок «Уфимское ожерелье», которое представляет собой велопешеходный маршрут.